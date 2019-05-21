4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية تستعد لتقديم خدمات جديدة للمواطنين

كتبت - هبة حسام

قال الدكتور عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة ستقدم خدمات حكومية جديدة عبر منافذها خلال الفترة المقبلة، إذ من المقرر الانتهاء من تخطيطها والإعلان عنها قريبا.

جاء ذلك فى تصريحات على هامش لقاء رئيس هيئة البريد بفريق وزارة التخطيط المسؤول عن جائزة مصر للتميز الحكومى، برئاسة محمد سامى، مستشار الوزارة والمشرف على الجائزة، الذى زار الهيئة للتعريف بجائزة التميز الحكومى وتفاصيلها.

وشهد اللقاء عرض إنجازات هيئة البريد فى مجال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، ومدى تطابقها مع رؤية مصر 2030. وأكد "الصغير" أن الهيئة من أكثر الجهات تقديما للخدمات الحكومية إلكترونيًا، عبر مراكز الخدمات البريدية المتطورة على مستوى المحافظات. متابعا: "انتهينا من ميكنة الخدمات البريدية واللوجستية، وإلغاء كل العمليات الورقية، كما استحدثت الهيئة خدمات جديدة بالتنسيق مع بعض الوزارات والهيئات الحكومية، ليصبح البريد المصرى منصة لتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين".

وأضاف أن الهيئة تقدم خدمات مالية عديدة، منها صرف المعاشات، إضافة إلى خدمات مجتمعية وحكومية، واستحداث نظم تكنولوجية جديدة، وتقديم خدمات دفع الفواتير مثل الغاز ومصروفات الجامعات، من خلال 4 آلاف مكتب بريد تملكها الهيئة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر، أن جائزة مصر للتميز الحكومى تضم فئتين: الأولى جوائز التميّز المؤسّسى التى تشمل جائزة المؤسّسة الحكومية المتميّزة، وتضم الوحدات المحلية من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى، إلى جانب المؤسسات التعليمية ومنها الكليات الحكومية، وأيضا جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية. والثانية جوائز التميز الفردى وتضم القيادات المتميزة، من رؤساء قطاعات ورؤساء إدارات مركزية ومديرى عموم ومديرى إدارة، وجائزة الابتكار والإبداع لأية فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقى.

وأوضح محمد سامى خلال اللقاء، أن هناك 263 وحدة حكومية تقدمت لجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، لافتا إلى أن وزارة التخطيط دربت 584 موظفا بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية على معايير التميز الحكومى، للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية. متابعا: "ضمن المكاتب البريدية التى تلقت التدريب، مكاتب قطاع غرب الدلتا بالبحيرة والسويس وجنوب سيناء وأسيوط وكفر الشيخ والمنيا وأسوان وسوهاج وبنى سويف، ومكاتب قطاع القاهرة الكبرى، ومكاتب قطاعة مصر العليا والوسطى، إلى جانب مكاتب قطاع شمال الدلتا".

وأشار إلى أن الجائزة تهدف إلى تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن السعى لتطوير الخدمات الحكومية، مشددا على أن من ضمن المعايير الرئيسة للجائزة مدى تحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومدى تنفيذ إدارة الابتكار، واستثمار رأس المال البشرى، وإدارة المخاطر، وإدارة البيئة التشغيلية.