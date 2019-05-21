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1200 أسرة بكفر الشيخ تستفيد من كراتين مؤسسة خليفة بن زايد الغذائية فى رمضان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:17 م
1200 أسرة بكفر الشيخ تستفيد من كراتين مؤسسة خليفة بن زايد الغذائية فى رمضان كراتين مواد غذائية
كفر الشيخ - محمد سليمان
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وزعت جمعية الأورمان ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية بالتعاون مع سفارة الدولة بالقاهرة وتحت رعاية الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، 1200 كرتونة مواد غذائية على الأسر المتعففة فى قرى اسحاقة والهمه وروس الفرخ مركز بيلا، وقرى مطوبس وبرمبال مركز مطوبس وعزبة البدالة مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر الكريم .

 

وأكدت المؤسسة فى بيانها، أن سلال رمضان يتم توزيعها بواقع 40ألف سلة فى جميع المحافظات، وانه تم توزيع 1200 سلة فى قرى ونجوع محافظة كفرالشيخ .

 

وأشارت المؤسسة إلى أنها نجحت مؤخرا فى تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التأثير فى واقع معيشة فئات غير القادرين فى العديد من القرى المصرية ضم هذا النشاط تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر من رؤوس مواشى وأكشاك بقالة وغيرها وذلك للأسر غير القادرة لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التى يعيشون فيها كذلك تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء بإعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.

 

يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تأسست فى يوليو 2007 وتقوم رؤيتها على تقديم المبادرات الرائدة لخدمة الإنسانية، وتتركز استراتيجيتها فى مجالى الصحة والتعليم محلياً، إقليميا وعالميا. وتتضمن إستراتيجيتها التعليمية دعم مشاريع التعليم المهنى فى دول المنطقة، كما تشمل الإحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم إضافة إلى توفير المياه الآمنة عالمياً. بالإضافة إلى دعم المجتمعات الفقيرة والمحتاجة فى توفير البنى التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها. ولتنفيذ إستراتيجيتها دخلت المؤسسة فى شراكات مع منظمات عالمية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات النفع العام. وصلت مساعداتها المختلفة حول العالم لأكثر من 87 دولة منذ بداية نشأتها حتى تاريخه.


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