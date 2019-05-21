video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

10 نصائح لتفادى الإصابة بالإجهاد الحرارى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:05 م
10 نصائح لتفادى الإصابة بالإجهاد الحرارى.. تعرف عليها ارتفاع درجات الحرارة غدا
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

تشهد البلاد ارتفاع من اليوم فى درجات الحرارة و حتى نهاية الأسبوع الجارى، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غداً 42 درجة وقد تصل مع ذورة الموجة الخميس لـ44 درجة.

 

وخلال هذا الارتفاع قد يتعرض الإنسان إلى مخاطر الإجهاد الحرارى الذى ينتج عن الحرارة المرتفعة التى نتعرض لها، لذلك من المهم معرفة كيفية الوقاية من الإجهاد الحرارى.

 

وفى التقرير التالى 10 نصائح لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى:-

1- تجنب السير بقدر الإمكان فى أشعة الشمس أو على الأقل تقليل فترة السير تحتها فى الفترة من الساعة 11 حتى 4 عصراً.

2- غسل الرأس إذا تم الشعور بارتفاع حرارة الجسم والرأس، حتى لو باصطحاب زجاجة مياه وذلك لتفادى ضربات الشمس.

3- الاستحمام على الأقل مرة واحدة خلال فترة الحرارة المرتفعة لتفادى الإجهاد الحرارى.

4- استخدام واقى الحماية من أشعة الشمس لتفادى تأثر البشرة.

5- شرب المياه بانتظام خلال فترة الليل.

6- تناول خضروات وفاكهة خلال السحور وينصح بعد تناول الأملاح والكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

7- خفض المجهود البدنى قدر الإمكان.

8- ينصح بعدم خروج الأطفال وكبار السن لأنهم معرضين لخطر الاصابة بالإجهاد الحرارى.

 9- ارتداء ملابس خفيفة الوزن و فضفاضة، وتكون فاتحة اللون، وقبعة على الرأس.

10- إذا كنت تعانى من أمراض القلب، أو الصرع، أو الكلى، أو أمراض الكبد، استشر طبيبك حول الكمية المطلوبة من السوائل لجسمك.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21/5/2019 بمحافظات مصر

المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى غدا لارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة جدا.. أعرف درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة

"احذروا يا صائمين".. موجة حارة جديدة تبدأ غدا الثلاثاء.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية يستمر لنهاية الأسبوع... والعظمى بالقاهرة تصل لـ44 درجة الخميس.. وتحذيرات بعدم التعرض للشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 4 نصائح طبيعية للحصول على بشرة صحية

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

درجات الحرارة

الاجهاد الحرارى

الحرارة المرتفعة

الموجة الحارة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة