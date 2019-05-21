يسبب زيادة الوزن.. "100 مليون صحة" تحذر من جلوس الأطفال أمام التليفزيون

أكدت مبادرة 100 مليون صحة أن قيام الأمهات بشغل الأطفال بالتليفزيون أو الموبايل أو اللاب توب طوال اليوم، للقيام بما يخصها من أعمال منزلية يمثل مشكلة خطيرة لما تسببه شاشات التليفزيون والموبايل من خروج مستمر للأشعة المضرة والتى تؤثر مباشرة على النظر .
وذكرت منشورات لمبادرة 100 مليون صحة إن جلوس الطفل أمام شاشات التليفزيون والموبايل مع استمرار تناول الطعام الغير صحى يسبب له زيادة فى الوزن وتابعت الحملة : عدم الحركة والرياضة وراء زيادة الوزن .
ونصحت 100 مليون صحة الأمهات بشغل الأطفال بالقراءة وممارسة الرياضة والبعد عن الغذاء غير الصحى مشددة على أهمية إتباع نظام حياة صحى لجميع أفراد الأسرة لعدم الإصابة بأمراض مثل الضغط والسكر والقلب .
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