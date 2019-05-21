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وسط الظروف الصعبة.. المواطنون فى مالاوى يصوتون فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:39 م
وسط الظروف الصعبة.. المواطنون فى مالاوى يصوتون فى الانتخابات الرئاسية نقل مواد الاقتراع
كتبت – هناء أبو العز
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واصل الناخبون فى مالاوى، إقبالهم على التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس عليها الرئيس الحالى بيتر موثاريكا، المنتمى للحزب الديمقراطى التقدمى الحاكم، والقس المسيحي السابق لازاروس تشاكويرا من حزب "المؤتمر الملاوي" المعارض.
 
ورغم الظروف الصعبة، البيئية والاقتصادية، إلا أن الناخبون فى مالاوى، أصروا على التوجه إلى صناديق الاقتراع، بعد أن تم نقلها إلى مناطق يصعب الوصول إليها في منطقة نينو بمالاوي.
 
1- نقل مواد الاقتراع
1- نقل مواد الاقتراع
 
ووعد موثاريكا بتشكيل حكومة أصغر حجمًا مع تحسين البنية التحتية، لكن ولايته الأولى شهدت إخفاقات في السيطرة على الفساد وسلسلة من جرائم قتل التي احتلت عناوين الصحف على المستوى الدولي.
 
وسيتجه الناخبون أيضًا إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي تستمر فيه الدولة الواقعة في جنوبي أفريقيا في التعافي من الأضرار التي لحقت بها جراء الإعصار إيداي، الذي ضرب موزمبيق وزيمبابوي.
 
انتخابات مالاوى
انتخابات مالاوى
 
ويعيش نحو 70% من سكان ملاوي البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
 
كما سيختار حوالي 6.8 مليون ناخب مسجل برلمانا جديدا والمجالس المحلية في أكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع بالمستعمرة البريطانية السابقة.
 
وفتحت  مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 6 صباحا وتغلق الساعة 6 مساء.
 
مالاوى
مالاوى
 

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