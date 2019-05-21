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هل الحقنة الشرجية تبطل الصوم؟.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:11 ص
هل الحقنة الشرجية تبطل الصوم؟.. دار الإفتاء تجيب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن
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نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على تساؤل البعض حول حكم استعمال الحقن الشرجية فى نهار رمضان، وهل تطبل الصوم أم لا.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذى أكد أن جمهور الفقهاء يرون أن استعمال الحقنة الشرجية يفسد الصوم، غير أن هناك قول للمالكية ووجه عند الشافعية يرون أن استعمال الحقنة الشرجية لا يبطل الصوم.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بناء على ذلك يمكن لمن ابتلى باستعمال هذه الحقن أن يستعملها بناء على رأى المالكية والشافعية، وإن أراد أن يخرج من خلاف الفقهاء فيقضى بعد ذلك فهذا أولى وأفضل".


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