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نقابة الصيادلة: الصحة وافقت على إعادة فتح باب التظلمات لدفعة تكليف 2017

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:38 م
نقابة الصيادلة: الصحة وافقت على إعادة فتح باب التظلمات لدفعة تكليف 2017 نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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التقت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر أعضاء اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، الدكتور أحمد محيى، مساعد وزير الصحة للقطاع العلاجى لمناقشة أزمة توزيع تكليف دفعة 2017 .

وطالب أعضاء لجنة نقابة الصيادلة خلال الاجتماع بضرورة النظر فى إعادة توزيع الصيادلة المكلفين دفعة 2017 والنظر فى تظلماتهم وفتح المحافظات المغلقة للعودة إلى مقر سكنهم، وخصوصاً أن معظمهم من الصيدلانيات وذلك أسوة بالدفعات السابقة حيث أنه لايوجد أماكن لهم فى السكن الخاص بالوحدات المكلفات عليها وكذا بالنسبة لبعد المسافة والسفر بالمواصلات.

وفى نهاية الاجتماع أصدرالدكتور أحمد محيى، مساعد وزير الصحة للقطاع العلاجى قرارً بالموافقة على إعادة فتح باب التظلمات الخاص بتكليف دفعة 2017 يدوياً حيث تم غلق باب التظلم إلكترونياَ، ابتداءاً من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع على أن يقدم طلب التظلم بمكتب الدكتور أحمد محيى .

 
 

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نقابة الصيادلة

تكليف صيادلة 2017

فتح باب التظلمات لتكليف 2017

تكليف 2017

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