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نائب محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بشرق مدينة نصر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:10 م
نائب محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بشرق مدينة نصر المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى
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قاد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالحدائق والشوارع بشوارع شرق مدينة نصر، برفقة اللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق واللواء طارق الوراقى رئيس حى شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع الشرطة.

وشملت الحملة شارع عباس العقاد ومنطقة السراج مول وتهدف الحملة إلى منع ظاهرة التعدى على الحدائق العامة بالإشغالات، حيث أسفرت عن رفع كمية من الإشغالات بالحديقة خلف السراج مول وتحرير محاضر سرقة تيار كهربائى وإحالة 3 أشخاص إلى النيابة وتم إكتشاف مخزن بجوار السراج مول كموقد لتسوية الطعام ومصادرة كمية من أنابيب البوتجاز.

من جانبه أكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة أن هذه الحملات ضمن توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للتصدى لظاهرة الإشغالات وإعادة الإنضباط إلى الشارع، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الحملات خاصة الليلية على مدار شهر رمضان لمنع الإشغالات والتعدى على الممتلكات العامة.


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القاهرة

مدينة نصر

الاشغالات

السراج مول

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