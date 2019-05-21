ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات وسفينتى بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2686 طن قمح، في حين غادر عدد 740 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40797 من البضائع العامة منها عدد 82 سيارة نقل محملة بـ4371 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166515 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78316 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 11110 أطنان فوسفات و15000 طن ملح و2850 طن يوريا و4800 طن مولاس و6100 طن مخلفات علف، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 322 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 616 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1225 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1850 طن أرز و1846 طن خشب و10320 طن حديد و4049 طن أبلاكاش و13300 طن ذرة و10003 أطنان قمح كما غادر الميناء قطار حجارة بعد أن قام بتفريغ 1000 طن من حمولته .