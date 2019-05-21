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الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:32 م
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موازنة الإسماعيلية تسجل 616 مليونا و529 ألف جنيه 30% منها إيرادات ذاتية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:44 م
موازنة الإسماعيلية تسجل 616 مليونا و529 ألف جنيه 30% منها إيرادات ذاتية الجلسة العامة لمجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين
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سجلت موازنة محافظة الإسماعيلية فى العام المالى الجديد 616 مليونا و529 ألف جنيه، منها 191 مليونا إيرادات ذاتية تمثل قرابة 30%، بينما كانت الموازنة فى العام المالى السابق 2018/ 2019 قد سجلت 641 مليونا و578 ألف جنيه.

وتُقدر المبالغ المخصصة لبند المصروفات فى مشروع موازنة محافظة الإسماعيلية بـ602 مليون و989 ألف جنيه، مع تخصسص 288 مليونا و858 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين. وسجلت الموارد والإيرادات المقدرة للسنة المالية الجديدة 142 مليونا و576 ألف جنيه، أما الإيرادات المتحققة خلال العام المالى الجارى فتقدر بـ191 مليونا و505 آلاف جنيه، و135 مليونا إيرادات أخرى.

ويُخصص لبند شراء السلع والخدمات 104 ملايين جنيه، بينما خصصت الموازنة لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 190 مليون جنيه، وبلغت موارد الصناديق والحسابات الخاصة 110 ملايين و427 ألف جنيه.

 


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