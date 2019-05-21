video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مهاب مميش: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:21 ص
مهاب مميش: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 52 سفينة، بحمولة 3.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "EVER GENIUS" التى ترفع علم بنما، بحمولة 222 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سريلانكا.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.5 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول "Entomis lanjenicoussis"التى ترفع علم اليونان، بحمولة 158 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى فنزويلا.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مهاب مميش: عبور 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن

الفريق مهاب مميش : عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن

الفريق مهاب مميش: عبور 42 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن

صور.. مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبى لأنفاق تحيا مصر أسفل قناة السويس

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

قناه السويس

قناه السويس الجديده

حركه الملاحة

الفريق مهاب مميش

البيان الملاحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة