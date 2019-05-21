مهاب مميش: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 52 سفينة، بحمولة 3.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "EVER GENIUS" التى ترفع علم بنما، بحمولة 222 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سريلانكا.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.5 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول "Entomis lanjenicoussis"التى ترفع علم اليونان، بحمولة 158 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى فنزويلا.