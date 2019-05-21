مليون و200 ألف اسطوانة معدل ضخ البوتاجاز خلال شهر رمضان

كتبت - مروة الغول

قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن معدلات ضخ البوتاجاز خلال شهر رمضان، تبلغ مليون و200 ألف أسطوانة، يوميا خلال شهر رمضان، وذلك من من أجل تلبية الطلب المتزايد على أسطوانات البوتاجاز خلال الشهر الكريم .

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، إلى أن بعض المستودعات في محافظات الدلتا والصعيد ممتلئة بنسبة 100%، لافتا أنه منذ بداية شهر رمضان الكريم تم تكثيف الأرصدة فى كافة المستودعات تكفى لفترات تتراوح من 21 إلى 30 يوما على مستوى محافطات الجمهورية.

يذكر أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المغدنية، تولى أهمية كبرى لتحقيق الإستغلال الاقتصادى الأمثل للغاز الطبيعى فى ظل نجاح مصر فى زيادة الإنتاج والاسراع بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة ، وأن استخلاص المشتقات ذات القيمة المضافة من خلال التشغيل المستدام لكل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية أحد المحاور الهامة فى تلك الاستراتيجية ، لما تسهم به فى تأمين احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والمشتقات الأخرى.