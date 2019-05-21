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"معلومات المناخ": 8 إجراءات لتجنب مخاطر الموجة الحارة على الدواجن

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:30 ص
"معلومات المناخ": 8 إجراءات لتجنب مخاطر الموجة الحارة على الدواجن مزارع دواجن - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر  "اليوم السابع "،  عدد من الإجراءات  التى اتخذها مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، لتجنب  مخاطر تأثير الموجة الحارة  على مزارع الدواجن.
 
1- ضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.
 
2- رش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج فى الصباح.
 
3- الحفاظ على تبريد مياه الشرب.
 
4- وضع مضادات الإجهاد الحرارى وفيتامين C فى الماء.
 
5- الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد.
 
6 - الاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار، التى تشهد ارتفاعا كبير فى درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق أرضيات العنابر خلال الصيف.
 
7- ضرورة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعانى فيها الدواجن من الإجهاد الحرارى.
 
8- الأفضل تركيب خلايا تبريد على جانبى العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.
 
 

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