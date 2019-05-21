"معلومات المناخ": 8 إجراءات لتجنب مخاطر الموجة الحارة على الدواجن

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع "، عدد من الإجراءات التى اتخذها مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، لتجنب مخاطر تأثير الموجة الحارة على مزارع الدواجن.

1- ضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

2- رش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج فى الصباح.

3- الحفاظ على تبريد مياه الشرب.

4- وضع مضادات الإجهاد الحرارى وفيتامين C فى الماء.

5- الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد.

6 - الاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار، التى تشهد ارتفاعا كبير فى درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق أرضيات العنابر خلال الصيف.

7- ضرورة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعانى فيها الدواجن من الإجهاد الحرارى.

8- الأفضل تركيب خلايا تبريد على جانبى العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.