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مصرع طفلة صدمتها سيارة بالمنشاه سوهاج

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:12 ص
مصرع طفلة صدمتها سيارة بالمنشاه سوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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لقيت طفلة فى الثالثة من العمر مصرعها، عقب اصطدام سيارة بها أثناء سيرها برفقة والدها بالشارع بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة للمستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها "بنزيف داخلى" نتيجة الاصطدام بجسم صلب سبب الوفاة .

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاه يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز، ووجود طفلة متوفاه وتم نقلها للمستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات وصول الطفلة "نورهان ع م" 3 سنوات وتقيم بناحية دائرة المركز إلى مستشفى المنشاه المركزى "جثة هامدة" إدعاء حادث سيارة.

وسؤال والدتها "نعمه ا م م" 25 سنة ربة منزل قررت بأنه أثناء سيرها ونجلتها بشارع الطواحين بندر المنشاة إصطدمت بها سيارة ملاكى سوهاج قيادة "أحمد ع ا ع" 24 سنة سائق ويقيم دائرة المركز، مما أدى لوفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وتم التحفظ على السيارة ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "نزيف داخلى" نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.


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