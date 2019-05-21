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مصرع طالب بالابتدائى أثناء عملية طهارة داخل عيادة نساء وولادة بالدقهلية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:47 م
مصرع طالب بالابتدائى أثناء عملية طهارة داخل عيادة نساء وولادة بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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لقى طالب بالصف الأول الابتدائى مصرعه داخل عيادة للنساء والولادة بمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، أثناء إجراء عملية طهارة له تحت تأثير المخدر، وهو ما أثار غضب أهالى الطالب وقاموا بتحطيم أثاث العيادة بالكامل.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت سلسيل باعتداء أهالى طفل على عيادة الدكتور "ا.ى" طبيب نساء وولادة بالمدينة بعد وفاة الطفل خلال عملية طهارة بالعيادة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وألقوا القبض على الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وأسرة الطفل.

وتم تحرير المحضر رقم 1740 لسنة 2019 جنح ميت سلسيل، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتى أمرت بنقل جثة الطفل ويدعى "أحمد" من قرية أبو ذكرى مركز منية النصر، إلى مستشفى المنزلة المركزى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وأرسلت النيابة العامة استفسارًا لمديرية الصحة عن وضع الطبيب صاحب العيادة وأكدت المديرية أنه يحمل ترخيصًا بعيادة نساء وولادة، وليس مركزًا طبيًا وأنه لا يجوز إجراء أى جراحات داخل العيادة.

 


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