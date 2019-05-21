مصرع شخص وتعطل خطوط السكك الحديدية إثر فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة بألمانيا

برلين (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه فى ولاية "بافاريا" الألمانية جراء الهطول الغزير للأمطار الذى تسبب فى حدوث فيضانات على نطاق واسع، خاصة فى جنوب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن شرطة ولاية بافاريا الألمانية قولها إن سائقا يبلغ من العمر 44 عاما فقد السيطرة على سيارته بسبب الأمطار بالقرب من بلدة "أوراخ" مساء أمس، ما أدى إلى تحطمها فى غابة.

كما تعطلت ثلاثة خطوط للسكك الحديدية على الأقل فى جنوب ألمانيا بسبب الفيضانات.. ويستعد المسئولون فى عدة مناطق بالبلاد لفيضان الأنهار وجداول المياه حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار على مدار يوم غد الأربعاء.