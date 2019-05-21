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مصرع شخصين فى انقلاب ميكروباص داخل ترعة "الجيزاوية" فى البدرشين.. صور

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:04 م
مصرع شخصين فى انقلاب ميكروباص داخل ترعة "الجيزاوية" فى البدرشين.. صور انقلاب سيارة بترعة الجيزاوية
كتب أحمد الجعفرى
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لقى مواطنين مصرعهما وأصيب أخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الجيزاوية، التابعة لمركز البدرشين بجنوب الجيزة، بعد اختلال عجلة القيادة من يد سائقها.

 

 
وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم نقل الضحايا والمصابين للمستشفى العام، فيما تولى رجال الحماية المدنية رفع السيارة المتضررة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.
 
 
من جانبها طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارة، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.
 
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لحظة خروج السيارة من ترعة الجيزاوية 
 
 
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انقلاب سيارة بترعة الجيزاوية 

 


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