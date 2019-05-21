مصادر: مضاعفة معدلات ضخ البنزين خلال أيام عيد الفطر بنسبة 30٪

كتبت - مروة الغول

كشفت مصادر مطلعة، أن معدلات ضخ البنزين خلال أيام عيد الفطر المبارك ستزيذ بمقدار 30٪عن معدلات الضخ الطبيعية و15٪عن معدلات الضخ خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وزارة البترول مستمرة فى ضخ المنتجات البترولية ضمن خطتها لشهر رمضان، بمعدل زيادة من 15٪ إلى 20% وكذلك الاستعداد لتغطية احتياجات السوق المحلى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكان قد تم تشكيل غرف متابعة من وزارة البترول والثروة المعدنية مع الهيئة العامة للبترول، وشركات تسويق المنتجات البترولية والمستودعات، خلال شهر رمضان المبارك وخلال ايام عيد الفطر،حيث يتم عرض تقرير بشكل يومى لوزارة البترول والثروة المعدنية.

جدير بالذكر أن مجمع إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز، لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول الجارى، تنفيذه حالياً باستثمارات 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين، ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين.

ويعد مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين لشركة أسيوط لتكرير البترول ومجمع إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، باستثمارات 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين وستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين وأن نسبة تقدم الأعمال فى تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 40%.

وفيما يتعلق بالمجمع الجارى تنفيذه حالياً التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول، تبلغ حجم استثماراته 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين، وأن نسبة تقدم الأعمال فى تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 40%.