مسجل خطر يمزق جسد مواطن أثناء سرقته بالاكراه أسفل كوبرى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

مزق مسجل خطر جسد مواطن أثناء سرقته بالاكراه، أسفل كوبرى 15 مايو بكورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا وتمكنت دورية أمنية من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة.

وسمعت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بولاق، اثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع كورنيش النيل دائرة القسم إستغاثة مواطن مصاب بجروح قطعية باليد والساق.

وقرر بأنه حال سيره أسفل كوبرى 15 مايو بشارع كورنيش النيل دائرة القسم إستوقفه أحد الأشخاص وهدده بسلاح أبيض وإستولى منه على مبلغ مالى كرهاً عنه وحال مقاومته تعدى عليه محدثاً إصابته ولاذ بالفرار.

وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهم واللحاق به، حتى تمكنت من ضبطه وتبين أنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية - سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا آخرهم قضية سلاح بدون ترخيص ، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتى " إستعراض قوة ، سلاح أبيض" ) وضبط بحوزته المبلغ المالى المستولى عليه وكذا السلاح الأبيض المستخدم .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .