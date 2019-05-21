"مرور أسوان" ترصد 602 مخالفة وتضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

وتضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 602 مخالفة مرورية متنوعة وتم ضبط 5 مركبات توك توك وتروسيكل ودراجة نارية بدون ترخيص.

وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة - دائرة مركز شرطة دراو، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو وأقراص مخدرة.

كما أسفرت الجهود عن تحرير 134 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 68 مخالفة وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 76 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفات متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.