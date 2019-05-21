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الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:48 م
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مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد.. تعرف عليها حملة مرورية ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

 

-استعمال السيارات فى التجمعات وتعطيل حركة المرور على الطرق

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

-عدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة خارج وداخل مركبات نقل الركاب بالأجر

وأقرت المادة 76 من قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الأولى من القانون بخصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.


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