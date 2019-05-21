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محافظ سوهاج يكرم 24 طالب من حفظة القرآن الكريم ويمنح 11 فتاة جهاز العروسة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:07 ص
محافظ سوهاج يكرم 24 طالب من حفظة القرآن الكريم ويمنح 11 فتاة جهاز العروسة جانب من التكريم
سوهاج – عمرو خلف
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شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، حفل تكريم 11 فتاة من المقبلات على الزواج ومنحهن جهاز العروسة، بم وذلك بإستاد سوهاج الرياضى.
 
وأشار محافظ سوهاج، خلال كلمته التى ألقاها إلى أن العمل والصبر هما مفتاح تقدم ونهضة مصرنا الحبيبة، مؤكداً أن هذا اليوم أحد أهم الأيام بالمحافظة، حيث يشهد مشاركة كافة أطياف المجتمع من قيادات تنفيذية وأمنية وشعبية من أجل هدف واحد، وهو إدخال البهجة والسرور على الفتيات المكرمات وأسرهم، مشيراً إلى أن مصر بإتحاد أبنائها قادرة علي تغيير واقعها إلى الأفضل، مهنئاً الفتيات الفائزات وأسرهم متمنياً لهم حياة سعيدة .
 
وتم منح جهاز العروسة الى الفائزات، حيث شمل "غسالة، وبوتاجاز، ومروحة، وفرن بوتاجاز "، كما تم تكريم 24 طالب من حفظة القرآن الكريم، ومنحهم شهادات التقدير، كما شهد الحفل قرعة السحب على 3 جوائز عمرة وبعض الهدايا العينية الآخرى المقدمة للمواطنين والأهالي من قبل الجمعية، وفي النهاية أهدى المدير التنفيذي للجمعية درع تذكاري للمحافظ.
 
حضر الحفل كلا من اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والنائب زكريا حسان، والنائب أحمد وائل المشنب، والدكتور محمد فهمى المدير التنفيذى للجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأسر الفتيات المكرمات، وحفظة القرآن الكريم.
 

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