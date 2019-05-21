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محافظ سوهاج يستعين بأعضاء هيئة تدريس الجامعة للإشراف على المشروعات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:43 م
محافظ سوهاج يستعين بأعضاء هيئة تدريس الجامعة للإشراف على المشروعات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، وذلك لبحث إعداد برتوكول تعاون مع جامعة سوهاج ممثلة فى كلية الهندسة للإشراف الهندسى على كافة المشروعات بالمحافظة، بحضور الدكتور طلعت على وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار الهندسى للمحافظة.

وأشاد المحافظ بدور جامعة سوهاج، والتطور الذى تشهده خلال الفترة الماضية، فضلاً عن دورها المجتمعى والتعليمى، لافتاً إلى التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن الجامعة هى قاطرة التنمية وبيت الخبرة فى أى إقليم.

وأكد المحافظ خلال اللقاء،أن المحافظة بصدد إقامة عدة مشروعات خدمية وتنموية خلال المرحلة القادمة، فى ظل اهتمام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد، لافتاً إلى أهمية وجود بيت خبرة نثق فى قدرته العلمية وخبراته العملية كجامعة سوهاج ممثلة فى كلية الهندسة للإشراف على تلك المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع العام على أهالى وأبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن تلك المشروعات تتضمن تمهيد الطرق وإنشاء الكبارى المخلتفة، للربط بين شرق وغرب المحافظة، ومشروعات البنية الأساسية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين فى الانتقالات، وخدمة المنظومة الإستثمارية بالمحافظة.

وحضر الاجتماع الدكتور ياسر جابر مدير مركز الاستشارات الهندسية والدكتور ممدوح عباس رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة سوهاج.


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