محافظ الغربية يستمع لمشاكل طلاب الصف الأول الثانوى

الغربية – عادل ضرة

عقد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، اجتماعًا مع عدد من طلاب الفصل الأول الثانوى للتعرف على المشاكل الفعلية التى تواجههم أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلكترونيًا بواسطة التابلت، بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، واللواء أشرف درويش مساعد مدير أمن الغربية، بعد تضررهم من صعوبة الامتحانات، وسقوط السيستم وعدم تمكنهم من فتح الأسئلة.

كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بعمل تقرير مفصل يضم عدد المدارس والطلاب الذين تم إمتحانهم إلكترونياً وعدد المدارس والطلاب الذين تم امتحانهم ورقيًا.. وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مراقب أو ملاحظ يقوم بإخراج الطلاب من الإمتحانات قبل إنتهاء الوقت المحدد لها، مؤكدًا حرص المحافظة الكامل على توفير المناخ المناسب لتوفير الفرص التنافسية بين الطلاب لتحقيق التميز والتفوق وفى نهاية اللقاء طالب محافظ الغربية الطلاب بالجد والاجتهاد فى المذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات التالية.