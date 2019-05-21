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محافظ الغربية: توريد 107 آلاف و378 طن قمح للصوامع والشون بنسبة 79,5%

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:35 م
محافظ الغربية: توريد 107 آلاف و378 طن قمح للصوامع والشون بنسبة 79,5% توريد القمح - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم توريد 107 آلاف و378 طن من القمح إلى صوامع وهناجر وشون مراكز ومدن المحافظة الثمانية بنسبة 79,5% منذ بداية موسم التوريد في 15 إبريل الماضي والذي يستمر حتى 15 يوليو القادم من إجمالي 134 ألف طن متوقع توريدهم.

وتابع محافظ الغربية أنه تم حصاد 116 ألف فدان حتى الآن من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام والتي تبلغ 134 ألف و936 فدان، مشيراً إلى أن الطاقة الإستعابيه لأماكن التخزين بالمحافظة تستوعب 193 ألف و340 طن مقسمة على 3 صوامع بطاقة 85 ألف طن و10 شون أسمنتية بطاقة 67 ألف و700 طن و8 شون ترابية بطاقة 28 ألف و800 طن و4 هناجر بطاقة 11 ألف و840 طن.

وأشار محافظ الغربية أنه تم اليوم الثلاثاء  توريد 1767 طن قمح بمركز طنطا و202 طن بمركز المحلة الكبرى و51 طن بمركز بسيون و173 طن بمركز زفتى، كما تم توريد 284,5 طن بمركز سمنود و137,5 طن بمركز السنطة و231 طن بمركز قطور و259,5 طن بمركز كفر الزيات بإجمالي 3106 ألف و118 طن.

وأكد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتوفير أجولة خيش جيدة والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عملية التوريد وذلك لتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

 


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