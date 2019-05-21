video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: توريد 147 ألف طن قمح حتى الآن

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:19 ص
محافظ الدقهلية: توريد 147 ألف طن قمح حتى الآن شونة قمح - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
إضافة تعليق

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على نجاح موسم توريد القمح الذي لا يزال في بدايته مشيرا إلى أنه تم توريد 147 ألف و571 طن حتى مساء اليوم الإثنين .

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين بما يضمن انسياب حركة التوريد، والتأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون على مستوى المحافظة .

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات والجهات المعنية بالمحافظة إلى الشون والصوامع والبالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .

كما استقبل محافظ الدقهلية سعد الفرماوي رئيس مركز ومدينة المنصورة السابق وهنأه بتوليه مهام وظيفته الجديدة والعمل سكرتيرا عاما مساعدا للمحافظة خلفا للواء أحمد رأفت الذي بلغ السن القانونية.

وأكد شاروبيم على أننا جميعا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين مهما اختلف موقع العمل الذي نقوم به وأن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لهم كل التقدير على جهودهم للنهوض بقطاعات الخدمات بالمحافظة.

ومن جانبه أكد سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد الجديد للمحافظة، على أنه لن يتواني في عمله في سبيل تحقيق وتوفير الخدمات المطلوبة وأنه جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي يعمل معهم ونسعى جميعا إلى تلبية المطالب وتوفير الاحتياجات للمواطنين كافة كما شهد  محافظ الدقهلية مساء اليوم حفل تكريم الأبطال المتميزين بأحد النوادي الرياضية  .

وأكد محافظ الدقهلية، على أن الدولة تعمل على تطوير الرياضة وملاعبها والنهوض بها وأننا نعمل بكل الجهد لتأخذ الدقهلية مكانتها في المنافسات المحلية والدولية ونعمل مع الجميع لاستثمار طاقات الشباب وحسن توجيهها وتوظيفها بما يعود بالمنفعة علىهم وعلى المحافظة .

وأشار شاروبيم، إلى أن المحافظة تسعى بكل السبل لتوفير الرعاية اللازمة للشباب من خلال تنويع الأنشطة الرياضية التي يشاركون فيها على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف مراكز ومدن الدقهلية، وعبر عن سعادته لوجوده مع أبنائه البراعم والشباب.

وقال محافظ الدقهلية، إن الشباب هم المستقبل الكبير للوطن ونتمنى أن تنافسوا على المستوى الدولي مؤكدا أنه معهم فى كل وقت وكل مناسبة ليرفعوا اسم مصر والدقهلية

وفى ختام الحفل قام محافظ الدقهلية بتكريم 75 لاعبا ولاعبة ممن حققوا بطولات ومراكز متقدمة شملت ألعاب الجودو ،وتنس. الطاولة،  والدراجات، والسباحة ،والكاراتيه ،والتايكوندو ،والكونج فو ،والشطرنج ،بالاضافة الي تكريم مدربي الفرق الرياضية


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يقوم بجولة ليلية بحى غرب ويوجه المسؤلين برفع الإشغالات

صور.. محافظ الدقهلية يكرم الأبطال الدوليين باستاد المنصورة الرياضى

محافظ الدقهلية: كل الدعم لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة

محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المراكز بتحذير أصحاب التكاتك من دخول شوارع المدن

محافظ الدقهلية: استمرار القوافل العلاجية للوصول بالخدمة للمواطنين بمحل إقامتهم

شاروبيم

محافظ الدقهلية

القمح

اخبار المحافظات

التموين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد

الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

الرجوع الى أعلى الصفحة