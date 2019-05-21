محافظ الدقهلية: توريد 147 ألف طن قمح حتى الآن

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على نجاح موسم توريد القمح الذي لا يزال في بدايته مشيرا إلى أنه تم توريد 147 ألف و571 طن حتى مساء اليوم الإثنين .

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين بما يضمن انسياب حركة التوريد، والتأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون على مستوى المحافظة .

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات والجهات المعنية بالمحافظة إلى الشون والصوامع والبالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .

كما استقبل محافظ الدقهلية سعد الفرماوي رئيس مركز ومدينة المنصورة السابق وهنأه بتوليه مهام وظيفته الجديدة والعمل سكرتيرا عاما مساعدا للمحافظة خلفا للواء أحمد رأفت الذي بلغ السن القانونية.

وأكد شاروبيم على أننا جميعا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين مهما اختلف موقع العمل الذي نقوم به وأن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لهم كل التقدير على جهودهم للنهوض بقطاعات الخدمات بالمحافظة.

ومن جانبه أكد سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد الجديد للمحافظة، على أنه لن يتواني في عمله في سبيل تحقيق وتوفير الخدمات المطلوبة وأنه جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي يعمل معهم ونسعى جميعا إلى تلبية المطالب وتوفير الاحتياجات للمواطنين كافة كما شهد محافظ الدقهلية مساء اليوم حفل تكريم الأبطال المتميزين بأحد النوادي الرياضية .

وأكد محافظ الدقهلية، على أن الدولة تعمل على تطوير الرياضة وملاعبها والنهوض بها وأننا نعمل بكل الجهد لتأخذ الدقهلية مكانتها في المنافسات المحلية والدولية ونعمل مع الجميع لاستثمار طاقات الشباب وحسن توجيهها وتوظيفها بما يعود بالمنفعة علىهم وعلى المحافظة .

وأشار شاروبيم، إلى أن المحافظة تسعى بكل السبل لتوفير الرعاية اللازمة للشباب من خلال تنويع الأنشطة الرياضية التي يشاركون فيها على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف مراكز ومدن الدقهلية، وعبر عن سعادته لوجوده مع أبنائه البراعم والشباب.

وقال محافظ الدقهلية، إن الشباب هم المستقبل الكبير للوطن ونتمنى أن تنافسوا على المستوى الدولي مؤكدا أنه معهم فى كل وقت وكل مناسبة ليرفعوا اسم مصر والدقهلية

وفى ختام الحفل قام محافظ الدقهلية بتكريم 75 لاعبا ولاعبة ممن حققوا بطولات ومراكز متقدمة شملت ألعاب الجودو ،وتنس. الطاولة، والدراجات، والسباحة ،والكاراتيه ،والتايكوندو ،والكونج فو ،والشطرنج ،بالاضافة الي تكريم مدربي الفرق الرياضية