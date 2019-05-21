مجلس مدينة الأقصر يسلم الباكيات للباعه الجائلين فى السوق الحضرى

الأقصر – أحمد مرعى

سلم العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر ، عدد من الباكيات للباعة الجائلين بالسوق الحضرى وسوق شرق السكة وتسكينهم وتوفيق أوضاعهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بدلاً من شارع الصنايع وأسفل كوبرى أبو الجود، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتواصل اللجنة المعنية مهامها يومياً بالتعاقد بالأمر المباشر، لتسكين الباعة الجائلين بشارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبرى أبو الجود، بالسوق الحضرى وسوق شرق السكة، حيث تحدد سعر الباكيات التى توجد بالمقدمة بمدخل السوق الحضرى سعرها 400 جنيه، والتى توجد بالخلف من الناحية الأخرى بسعر 250 جنيه وسعر المحلات التى توجد فى المقدمة 850 جنية بمدخل السوق، والخلفية 750 جنية، وذلك تيسيرا على الشباب والقضاء على العشوائية وإيجاد فرص عمل.

ومن جانبة أكد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أن هذه الباكيات والمحلات مزودة بجميع المرافق والحماية المدنية علما أنه يتم تأمينها على مدار الـ24 ساعة.