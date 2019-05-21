مجلس جامعة العريش يدعم جهود أهالى سيناء فى إنشاء مستشفى خيرى للأورام

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، دعمه جهود أهالى شمال سيناء فى إنشاء مستشفى خيرى لعلاج الأورام .

وثمن الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة،جهود أهالى شمال سيناء فى السعى لإنشاء مستشفى خيرى لتقديم خدمات طبية لأهالى المحافظة مجانا، مؤكدا دعم الجامعة للمشروع وموافقة مجلس الجامعة من حيث المبدأ على عقد بروتوكول تعاون وشراكة لمساهمة الجامعة فى هذا المشروع الخيرى، واتخاذ إجراءات استباقية لتقديم الخدمة العاجلة لمرضى الأورام لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى، لافتا إلى أن جامعة العريش تشهد حاليا إنشاء كلية للطب، ومبنى عيادات طبية، وهى خدمات طبية جديدة على أرض شمال سيناء ستقدم خدماتها لأهالى المحافظة فور بدء الدراسة فى كلية الطب بجامعة العريش العام الدراسى المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء لمجلس أمناء المؤسسة الأهلية القائمة على انشاء مشروع مستشفى الأورام الخيرى بسيناء بمجلس جامعة العريش للتنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمؤسسة، لإسهام الجامعة بدورها فى دعم مشروع إنشاء "مستشفى حياة الخيرى للأورام"، الذى تتبناه المؤسسة، وتسعى لاستكمال تنفيذه بالجهود الخيرية للأفراد ومختلف الجهات الرسمية والمجتمعية فى مصر .

وقال "إسلام عروج"، الأمين العام للمؤسسة إن المشروع بدأ بجهود أهلية، ثم تحول لشكل رسمى برعاية مؤسسة أهلية، ودعم من كل جهات الدولة، ودعم من أهالى تقدموا بتبرع بأرض، وآخرين بتبرعات لإنشاء المستشفى.

وأضاف أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لإنشاء المستشفى على مساحة 30 ألف متر مربع غرب مدينة العريش، ولا تزال جهود القائمين على المشروع تتواصل حتى يتم تنفيذه ويرى النور فى المنطقة التى خصصت له بالكيلو 17 بجوار مدخل سباق الهجن غرب مدينة العريش.