video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو عايز تعمل فورمة الساحل بسرعة..دراسة روسية تحذر من مخاطر المنشطات على القلب

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:00 م
لو عايز تعمل فورمة الساحل بسرعة..دراسة روسية تحذر من مخاطر المنشطات على القلب عضلات الجسم
كتب بيتر إبراهيم
إضافة تعليق

كشفت دراسة علمية حديثة  ستُعرض لاحقاً في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لعلم الغدد الصماء، ECE 2019 في ليون، أن العديد من الرجال يواصلون تعاطي المنشطات على الرغم من علمهم أن لديها آثارًا جانبية خطيرة ومحددة للحياة وقد تكون مميتة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير نتائج الدراسة التى أشرف عليها باحثون روس من جامعة بيترسبيرج إلى أن الرجال يستخدمون منشطات "الستيرويدات الابتنائية" لتحسين القوة والأداء البدني وغالبًا ما يكونوا على دراية بالآثار الجانبية لكنهم يختار الاستمرار في تناولها. 

وهذا يثير مخاوف خطيرة ليس فقط لصحتهم بل لصحة الأجيال القادمة، حيث من المعروف أن الآثار الجانبية تدمر الحيوانات المنوية وكذلك تزيد من خطر الخلل الوظيفي الجنسي وأمراض القلب وتلف الكبد.

وأوضح الباحثون أن "الستيرويدات الابتنائية" مثل هرمون التستوستيرون هي هرمونات معززة للأداء تزيد من كتلة العضلات وتزيد من القدرة الرياضية، مما أدى إلى سوء استخدامها من قبل البعض، وخاصة الرجال. 

ومع ذلك، فإن استخدام المنشطات له بعض الآثار الجانبية التي تقلل من العمر الزمنى وتسبب  انخفاض عدد الحيوانات المنوية ، ضعف الانتصاب ، الصلع ، نمو الثدي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وفشل الكبد أو الكلى. 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو معلوماتى.. 5 نصائح لتقوية عضلات طفلك ونموه

دواء بـ5 ملايين دولار لعلاج ضمور العضلات تستعد "FDA" للموافقه عليه

5 فيتامينات مهمة عشان صحة عضلاتك ومفاصلك

احذر.. ألم العضلات يمكن أن يكون علامة على أمراض أخرى

عضلات الجسم

صحة

اخبار الصحة

صحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة