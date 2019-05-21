للحوامل.. ظهور الدم فى تحليل البول علامة على التهابات المسالك البولية

كتبت هند عادل

المرأة الحامل يشهد جسمها العديد من التغيرات الفسيولوجية والهرمونية، مما يتطلب منها إجراء العديد من الفحوصات الطبية بشكل مستمر طوال التسعة أشهر، فهناك بعض الأعراض قد تكون علامة على وجود مشكلة صحية عند المرأة الحامل، فإذا اكتشفتى وجود دم فى تحليل اختبار البول الروتينى فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى فى المسالك البولية، حسبما أكد موقع "healthline".

التهاب المسالك البولية هو عدوى عادة ما تسببها البكتيريا، وهى الأكثر شيوعًا أثناء الحمل لأن الجنين المتنامى يمكن أن يضغط على المثانة والمسالك البولية.

أعراض التهاب المسالك البولية أثناء الحمل

الرغبة المستمرة فى التبول

حرقان عند التبول

حمى

ألم فى الحوض

ألم في الظهر

رائحة كريهة للبول

البول الدموي

أسباب التهاب المسالك البولية أثناء الحمل

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التهاب المسالك البولية أثناء الحمل

التهاب المثانة

هو التهاب المثانه ومجرى البول، غالبًا ما يكون سببها نوع من الإشريكية القولونية (الإشريكية القولونية).

التهاب الكلى

التهاب فى الكلى نتيجة لبكتيريا تدخل الكليه من مجرى الدم أو من مكان آخر فى المسالك البولية، مثل الحالب.

فبجانب ظهور الدم فى البول قد تشمل الأعراض الحمى والألم عند التبول، وألم في الظهر أو جانبك أو فى الفخذ أو البطن.

علاج التهاب المسالك البولية أثناء الحمل

يستخدم الأطباء عادة المضادات الحيوية لعلاج عدوى المسالك البولية أثناء الحمل.