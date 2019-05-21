قوات الجيش الإسرائيلى تقتحم بوابة حديدية على السياج الحدودى جنوب لبنان

كتب محمد جمال ووكالات

جدد الجيش الإسرائيلى انتهاكه لسيادة الأراضى اللبنانية، متجاوزا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، لا سيما القرار الدولى رقم 170، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ قوة من جيش العدو الاسرائيلى قوامها عشرة عناصر أقدمت على فتح بوابة حديدية موجودة فى الجدار الإسمنتى الفاصل عن طريق عام كفركلا - العديسة قضاء مرجعيون فى جنوب لبنان، وقامت بعملية تفتيش بين السياج التقنى والجدار الإسمنتي، ثم عادت ادراجها، وذلك تحت مراقبة الجيش اللبنانى وقوات الطوارئ الدولية المعززة "اليونيفل".