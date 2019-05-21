video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"قضايا الدولة" تنعش الخزانة العامة للدولة بمبلغ 1,6 مليون جنيها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:55 م
"قضايا الدولة" تنعش الخزانة العامة للدولة بمبلغ 1,6 مليون جنيها هيئة قضايا الدولة- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا بجلسة 26 مارس الماضى في الدعوى رقم ١٣٧٣٨ لسنة ٧ق، المقامة من وزير المالية بصفته، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد بإلزامه بدفع مبلغ مليون و٦١١ الف و٣٢٤ جنيها بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية اعتبارا من 26 اكتوبر 2016 بواقع ٤% شهريا حتى تاريخ السداد.

 

وقال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة ورئيس قطاع الامانة العامة الامين العام، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد كميات من الأقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت الا انها خالفت قانون الجمارك بان قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلا من اعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة.

 

وأقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة نيابة عن وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة، وبجلسة 26 مارس حكمت المحكمة بالزام الشركة بدفع مبلغ مليون و٦١١ الف و٣٢٤ جنيها، لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إجراء مقابلات خريجى كليات الحقوق والشرطة دفعة 2017 للتعيين بقضايا الدولة

قضايا الدولة تجنب الدولة دفع 21 مليون جنيه قيمة 800 فدان بالوادى الجديد

نداء قانونى.. هيئة قضايا الدولة تطالب بحل جمعية خيرية ارتكبت مخالفات

قضايا الدولة تضيف للدولة مبلغ 6 ملايين و887 ألفا و996 جنيها مع الفوائد القانونية

هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة تنعش الخزانة

قضايا الدولة تحصل على حكم

الزام شركة بدفع ضريبة

استيراد الأقمشة بغرض التصنيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة