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الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:26 م
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قصة منقذ الحيوانات من مناطق الحروب حول العالم.. اعرف الحكاية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:05 م
قصة منقذ الحيوانات من مناطق الحروب حول العالم.. اعرف الحكاية أمير خليل
كتب محمد جمال
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ينقذ الطبيب البيطرى أمير خليل أكبر عدد ممكن من الحيوانات، حيث يدير وحدة الاستجابة السريعة فى منظمة إنقاذ الحيوانات ،Four Paws ويخاطر بحياته فى الاندفاع إلى مناطق الاضطرابات فى جميع أنحاء العالم، وعلاج وإجلاء الحيوانات التى أصيبت بالصدمة، والتى تتضور جوعاً من أماكن الحروب إلى مناطق أمنة.

أمير الخليل
أمير الخليل

 

وقال أمير خليل لـ " سى إن إن" إنه تم نقل حوالى 47 حيوانا من حديقة حيوان غزة إلى الأردن، موضحا أن معظم الحيوانات مصابة بخلل عقلى نتيجة أصوات القصف والضربات الجوية والانفجارات، مؤكدا أن ذلك يأخذ وقتا كبيرا للعلاج.

أمير خليل
أمير خليل
 
 
أمير خليلل
أمير خليل

 

 


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أمير خليل

الحيوانات

سوريا

مناطق الحروب

انقاذ الحيوانات

Four Paws

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