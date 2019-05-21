video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو معلوماتى.. لطلاب الدبلومات الفنية.. احذر 9 حالات تؤدى لإلغاء امتحانك

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. لطلاب الدبلومات الفنية.. احذر 9 حالات تؤدى لإلغاء امتحانك امتحانات الدبلومات الفنية
كتب ـ محمود طه حسين
إضافة تعليق

بعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، السبت الماضى،  يقدم "اليوم السابع" فى 9  معلومات أسباب إلغاء امتحان الطالب وحرمانه منه.

1ـ إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها

2ـ يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة

3ـ إذا قام الطالب بأى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

4ـ إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك

5ـ يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى.

6ـ إذا ساعد الطالب الغير فى أداء الامتحان بدلا منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها يحرم من الامتحان.

7ـ إذا مزق ورقة الإجابة الخاصة به.

8ـ يلغى امتحان الطالب فى المادة إذا تأخر عن موعد انطلاق الامتحان المحدد.

9ـ إذ تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود غش جماعى.

 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ دمياط تتابع سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019

محافظ السويس يتعهد بتذليل أى عقبات أمام المراقبين فى امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية ويؤكد على تأمين اللجان

امتحانات الدبلومات الفنية

حالات إلغاء الامتحان

الغش الالكترونى

حالات الغش

طلاب الدبلومات الفنية

اليوم السابع بلس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة