فوائد الحبهان عديدة منها تحسين صحة القلب وعلاج الاكتئاب

كتبت فاطمة خليل

الحبهان أو الهيل من أكثر التوابل الصحية، التى يمكنك أن تضاف لمعظم الأطعمة والأكلات أو وجبة تقوم بإعدادها، ويُعرف الهيل باسم "ملك التوابل"، وهو ثالث أغلى أنواع التوابل في العالم بعد الزعفران والفانيليا، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الحبهان، بحسب ما ذكر موقع "style craze".



الحبهان

فوائد الحبهان



الحبهان له العديد من الفوائد الصحية، فهو يحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان، كما أنه يساعد في علاج مرض السكري ويساعدك على التغلب على الاكتئاب، وإليكم فوائده

يحسن صحة الجهاز الهضمي



وفقا لدراسة هندية، يمكن استخدام الحبهان لتعزيز الهضم ويحفز أيضًا عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

ويحفز إفراز حمض الصفراء في المعدة، مما يساعد في الهضم والتمثيل الغذائي للدهون ويمنع أيضا أمراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل ارتجاع المرئ، وحرقة المعدة، والإسهال.



فوائد الحبهان منها تحسين صحة القلب

يعزز صحة القلب



خصائص الحبهان المضادة للأكسدة يمكن أن تعزز صحة القلب، حيث يحتوي الحبهان أيضًا على الألياف، وهي العناصرالغذائية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتعزيز صحة القلب، كما يخفض مستويات ضغط الدم- وهذا يفيد القلب.

الوقاية من السرطان



أظهر الحبهان إمكاناته كعلاج طبيعي للسرطان، أظهرت العديد من الدراسات أنه يمكن استخدام الحبهان لمنع تكوين السرطان أو تأخيره.

له خصائص مدرة للبول



الحبهان له خصائص مدرة للبول يمكن أن تفيد في حالات ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والصرع، وهذه الخصائص المدرة للبول من الحبهان تساعد أيضاً في إزالة السموم من الجسم.



فوائد الحبهان

علاج الاكتئاب



وفقًا لتقرير طبى، يمكن أن يساعد الحبهان في التغلب على الاكتئاب.

يحارب الربو



يلعب الهيل دورًا في مكافحة أعراض الربو مثل الصفير والسعال وضيق التنفس وضيق الصدر، يجعل التنفس أسهل من خلال تعزيز الدورة الدموية داخل الرئتين، كما يحارب الالتهاب المرتبط بتهدئة الأغشية المخاطية.

يقول تقرير آخر أنه يمكن استخدام الحبهان الأخضر لعلاج الربو والتهاب الشعب الهوائية والعديد من مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.

علاج مرض السكري



الحبهان غني بالمنجنيز- وهو معدن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.



الحبهان

يحسن صحة الفم



يمتلك الهيل خصائص مضادة للميكروبات تعزز صحة الفم، ووفقًا للمجلة الأوروبية لطب الأسنان العام، فإن الحبهان يمكن أن يحمي من مسببات الأمراض الفموية مثل المكورات العقدية ويساعد في منع تسوس الأسنان.



فوائد الحبهان

يعزز الشهية



تؤكد إحدى الدراسات البولندية على استخدام الهيل لعلاج نقص الشهية حتى زيت الهيل يمكن استخدامه كمنشط للشهية.