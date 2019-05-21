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عقب فضيحة الفساد.. حزب الحرية النمساوى يسحب الثقة من المستشار الفيدرالى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:12 ص
عقب فضيحة الفساد.. حزب الحرية النمساوى يسحب الثقة من المستشار الفيدرالى مستشار النمسا سباستيان كورتس
فيينا (أ ش أ)
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قرر حزب الحرية النمساوى -عضو الائتلاف الحاكم - سحب الثقة من مستشار النمسا سباستيان كورتس على أثر الخلاف بين حزبى الشعب والحرية عقب فضيحة الفساد التى تورط فيها نائب المستشار هانز كريستيان شتراخه.

وقال هيربرت كيكل وزير الداخلية المقال - فى تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه بأصوات حزبى الحرية والاشتراكى سيتم سحب الثقة من المستشار فى البرلمان وإبطال كل قراراته الخاصة بالانتخابات المقبلة.

وأضاف الوزير النمساوى المقال "أن المستشار يسير فى طريق مسدود وربما لم يتوقع منا أن ندافع عن سياسيى حزب الحرية بنفس قوة الآخرين".

وأوضح كيكل أنه سيخوض الانتخابات على مقعد رئيس البرلمان.. معربا عن أسفه لانهيار الائتلاف الحكومى.

 


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