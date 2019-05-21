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الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:56 ص
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عضو بـ"البيطريين": إعداد برامج تدريبية فى الخيول لتأهيل خريجين للعمل بالتخصص

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:46 ص
عضو بـ"البيطريين": إعداد برامج تدريبية فى الخيول لتأهيل خريجين للعمل بالتخصص جانب من الإجتماع
كتبت آية دعبس
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قالت الدكتورة نبيلة البطراوى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العلمية، إن اللجنة عقدت أول اجتماع لها بعد توليها رئاسة اللجنة، وذلك لبحث وضع خطة التدريب في المرحلة المقبلة، وإعداد طبيب حقل فى جميع المجالات للتأهيل لسوق العمل داخل مصر وخارجها.

وأوضحت نبيلة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد ثلاثة برامج متخصصة في الخيول، لإعداد مجموعة من الأطباء للعمل فى مجال الخيول وتأهيلهم لسوق العمل، كذلك تم إعداد عدة برامج تدريبية فى مجال الأسماك والتنمية البشرية ومجال الأدوية، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الجداول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، واللواء دكتور أشرف الفيلا، والدكتور محمد كمال دربالة أستاذ تناسليات بمعهد تناسليات الهرم، والدكتور مصطفي فايز مدير المركز العلمي، وأعضاء من مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين.

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