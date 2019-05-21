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ضبط 433 بطاقة ذكية لدى صاحبى مخبز و40 صنف دواء منتهى الصلاحية بالشرقية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:33 م
ضبط 433 بطاقة ذكية لدى صاحبى مخبز و40 صنف دواء منتهى الصلاحية بالشرقية بطاقات تموينية - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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ضبطت مديرية التموين بالشرقية،16 شيكارة دقيق بلدى مدعم،و433 بطاقة تموين ذكية بحوزة صاحبي مخبز يستغلونهم في صرف الخبز وبيعة بالسوق السوداء،بالإضافة الي التحفظ علي 40 صنف دواء منتهي الصلاحية.

كما قام قطاع تموين وسط الشرقية برئاسة يسرى كمال  بالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بحملة تفتيشية مفاجئة على الصيدليات والمخابز البلدية بمراكز ومدن "القرين وأبوحماد و الزقازيق" .

وأسفرت الحملة عن ضبط تحرير محضر رقم  48 ج اد ط القرين ضد صاحب صيدلية  لعرضه أدوية  بشرية منتهية الصلاحية  وتم التحفظ على أكثر من  40 صنف دوائى المحضر رقم  425 ج اد ط أبو حماد ضد  صاحب مخبز بلدي لتجميع 203 بطاقة تموين ذكية داخل المخبز بغرض الإستفادة من الدعم و الإتجار به في السوق السوداء ، و المحضر رقم  446 ج ا د ط أبو حماد ضد صاحب مخبز بلدي أخر   لتجميع 228بطاقه تموين ذكية داخل المخبز وضربها على الماكينة واستخدمها فى صرف الخبز وأغراض أخرى وتم التحفظ عليها ، المحضر رقم 482 ج ا د ط أبو حماد ضد صاحبه مخبز بلدي لتجميع 16شيكارة دقيق بلدي بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء،المحضر481 ج ا دط أبو حماد ضد  مدير مسئول لمخزن مواد غذائية لحيازته و عرضة للبيع عدد 6480 قرص ناموس مجهول المصدر،محضر إثبات حالة ضد  مديرة مسئولة لمخبز بلدي لتصرفها في 14شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز ، أخر  إثبات حالة ضد لتصرفها في عدد 7شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز .

كما تمكنت مديرية الطب البيطري بالشرقية،من ضبط نصف طن لحوم و دواجن غير صالحة و حررت  من 20 محضر مخالفة بمختلف مراكز المحافظة خلال حملات تفتيشية مكثفة لضبط سوق اللحوم والأسماك.

ومن جهته أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز بالاشتراك مع لجنة الصحة العامة المُشكلة بقرار المحافظ،شـنت حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو الجاري  بمراكز ومدن المحافظة  وتم المرور على  209 "محل جزارة - مطعم -  ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - شادر بيع لحوم - سوبر ماركت - محل بيع أسماك - مصنع تصنيع أسماك ".

وأسفرت الحملة عن تحرير20 محضر مخالفة وضبط  181 كجم  لحوم صالحة للاستهلاك ذبح خارج المجازر و283 كجم  طيور ولحوم مجمدة  تم سحب عينات منها لتحديد صلاحيتها،تم تحرير المحاضر وتم إجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة مباحث التموين والرقابة التموينية

 

 
 
 

الشرقية ، تموين الشرقية ، تلاعب بالدعم


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