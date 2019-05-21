ضبط 433 بطاقة ذكية لدى صاحبى مخبز و40 صنف دواء منتهى الصلاحية بالشرقية

كما تمكنت مديرية الطب البيطري بالشرقية،من ضبط نصف طن لحوم و دواجن غير صالحة و حررت من 20 محضر مخالفة بمختلف مراكز المحافظة خلال حملات تفتيشية مكثفة لضبط سوق اللحوم والأسماك.

ومن جهته أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز بالاشتراك مع لجنة الصحة العامة المُشكلة بقرار المحافظ،شـنت حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو الجاري بمراكز ومدن المحافظة وتم المرور على 209 "محل جزارة - مطعم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - شادر بيع لحوم - سوبر ماركت - محل بيع أسماك - مصنع تصنيع أسماك ".

وأسفرت الحملة عن تحرير20 محضر مخالفة وضبط 181 كجم لحوم صالحة للاستهلاك ذبح خارج المجازر و283 كجم طيور ولحوم مجمدة تم سحب عينات منها لتحديد صلاحيتها،تم تحرير المحاضر وتم إجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة مباحث التموين والرقابة التموينية