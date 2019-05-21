ضبط 4080 هاربا من أحكام وتحصيل 115466 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2646 هاربين من أحكام، منهم 8 محكوم عليهم فى جنايات و 1254 حكم جزئي، و 131 حكم مستأنف، و2815 حكم فى غرامات، و 41 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 115 ألف و466 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.