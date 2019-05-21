صور.. نائبة محافظ البحر الأحمر تواصل جولاتها على مشروعات السيول بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

استكملت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، جولاتها على مشروعات الحماية من أخطار السيول بالمحافظة، والتى بدأتها أمس بحولة المشروعات برأس غارب.

وتفقدت نائبة محافظ البحر الأحمر، اليوم أعمال الحماية من السيول بمدينة سفاجا والقصير، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

ورافق نائبة المحافظ خلال جولتها المهندس أشرف حداد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالغردقة.

كما اقتربت أعمال الإنشاءات بمحطة تحصيل رسوم شمال الغردقة من الانتهاء، والتى يتم إنشائها لتطوير خدمات شبكات الطرق بمحافظة البحر الأحمر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، أن محطة رسوم شمال الغردقة، تقوم بأنشائها هيئة الطرق والكبارى بتكلفة 30 مليون جنيه، وأن تلك المحطة تهدف إلى تسهيل العملية المرورية بالكمين الشمالى لمدينة الغردقة.

محطة رسوم شمال البحر الأحمر



نائب محافظ الأقصر تتفقد مخرات السيول



نائب محافظ الأقصر تتفقد مخرات السيول



نائب محافظ الأقصر تتفقد مخرات السيول



نائب محافظ الأقصر تتفقد مخرات السيول