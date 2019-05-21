صور.. محافظ بورسعيد يوقع تمليك أكبر مصنع لإنتاج النسيج بجنوب المحافظة

بورسعيد - السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حفل توقيع عقد تمليك أكبر مصنع لإنتاج النسيج بجنوب بورسعيد والذى يعد واحدة من ثلاثة مصانع لأحد المستثمرين باستثمارات تتعدي ٣٠٠ مليون جنية، ويقوم بالتصدير للأسواق الأوروبية والتركية والآسيوية.

وأكد محافظ بورسعيد خلال توقيعه على العقد، أن الدولة تساعد المستثمر الجاد وأنه سعيد بتوقيع رابع عقد خلال ولايته كمحافظ لبورسعيد لتمليك مصانع عملاقة جادة بالمنطقة الصناعية، التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى كم ونوعية الصناعات، والتى تمتلك حاليا واحدة من أكبر مصانع إنتاج البويات فى العالم وأخر لإطارات الكاوتشوك والثالث لتصنيع وتصدير الأسماك للبلدان المعروفة بإنتاجها العالمى للأسماك مثل هولندا والاسواق الأمريكية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم الإعلان قريبا عن مفاجأة سارة بتوقيع عقد مع أحدى الشركات الصناعية العالمية لإقامة فرع لها فى بورسعيد قريبا.

وقال إن توقيع عقد تمليك مصنع المنسوجات يكمل منظومة الطفرة الصناعية التى تشهدها المحافظة سواء في الصناعات المتوسطة والكبيرة أو الصناعات الصغيرة، والتى توجت بتوقيع عقود تخصيص ٥٤ مصنع لشباب بورسعيد فى مجمع الصناعات التابع لهيئة التنمية الصناعية وتعاقدت المحافظة على شرائها لشباب بورسعيد.