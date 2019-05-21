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صور .. مجلس أمناء مدرسة المتفوقين يعرض قائمة أزمات على رئيس مدينة طيبة لحلها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:04 ص
صور .. مجلس أمناء مدرسة المتفوقين يعرض قائمة أزمات على رئيس مدينة طيبة لحلها رئيس مدينة طيبة ومجلس أمناء مدرسة المتفوقين
الأقصر – أحمد مرعى
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التقى المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر، أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، لبحث ومناقشة عدة أزمات بالمدرسة، ومنها أزمات المبنى الذى يعانى من شروخ وهبوط بالأساسات، بجانب سرعة تسليم مبنى إقامة الطلاب الجديد قريباً.

وخلال اللقاء تم مناقشة حالة المبنى الخاص بالمدرسة وهبوط الأساسات وتولد وظهور الشروخ المائلة بأغلب الحوائط وإتساع الفواصل الإنشائية، الأمر الذى أدى إلى ضرورة عمل لقاء طارئ مع رئيس جهاز مدينة طيبة، وقام من جانبه بتكليف المهندس أحمد عبدالوهاب المدير التنفيذى للمشروعات، لعرض التقرير الوارد من إستشارى الهيئة العامة للأبنية التعليمية منطقة الأقصر.

وأوضح إستشارى هيئة الأبنية التعليمية بالوقوف على طريقة العلاج المناسب لتدعيم وتقوية الاساسات وتحويلها لأساسات جاسئة تقاوم الهبوط لنوعية التربة وأيضا طريقة علاج الفواصل الإنشائية والشروخ بالمبنى، وأن يتم إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وصول المياه إلى التربة والأساسات ومراجعة الأجهزة الصحية وخطوط التغزية والصرفةوعزل أرضيات الحمامات جيدا وخصوصا بالدور الأرضى، وكذلك تم عرض تقرير فنى عن معاينة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، مقاولة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأبو تيج من مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية كلية الهندسة جامعة سوهاج، والذى أوصى أيضا بعدة توصيات منها سرعة مراجعة وصلات ومواسير المياة والصرف الصحى بالمبنى وخاصة الواصلة بين غرف التفتيش بالمنور والموجودة خارج المبنى من الناحية البحرية، والتأكد من عزلها جيدا وعدم وجود شروخ أو تنميلات بالمواسير الأفقية المارة بينها.

كما قرر رئيس مدينة طيبة، بأن يتم وقف رى جميع الزراعات بالمدرسة بالغمر ويتم الرى بالرش أو بالتنقيط ولا تقل المسافة بين الزراعات والمبنى عن 6 أمتار، ومراجعة نظام رى الحديقة البحرية خارج المبنى والتزام بريها بالرش أو بالتنقيط، كما قام بتكليف كمال يوسف من مكتب رئيس الجهاز وحجاج حسن من العلاقات العامة بالجهاز، بإستدعاء المقاول الذى قام بعمليات الإنشاء لحضور الاجتماع وتوضيح وشرح الأمور المتعلقة بعملية الإنشاء لأعضاء مجلس الأمناء.

كما قام رئيس الجهاز بالتواصل مع مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمنطقة الأقصر، وطمأنة أعضاء مجلس الأمناء على الجهود المبذولة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة تسليم قطعة الأرض المخصصة من جهاز مدينة طيبة لمبنى إقامة الطلاب، والتى لم يتم استلامها حتى الآن، وأن هناك جهود مبذولة من هيئة الأبنية التعليمية وجهاز مدينة طيبة للانتهاء من إجراءات التسيلم، وكذلك لتوضيح الجهود المبذولة من جهاز مدينة طيبة وهيئة الأبنية التعليمية لعمل الترميمات اللازمة لمبنى المدرسة وذلك حرصا من هيئة الأبنية التعليمية وجهاز مدينة طيبة على سلامة الطلاب المتفوقين.

حضر اللقاء كل من جلال عبد المجيد رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، والدكتور حسام الجديلى مدير إدارة المدرسة والمدير التنفيذى لمجلس الأمناء، ونصر حرز الله المراقب المالى لمجلس الأمناء، وشاهندة كمال وحسن الجندى والدكتور فرج حسين والأستاذة هالة عيد أعضاء مجلس الأمناء، وفى نهاية اللقاء تقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجهاز على التعاون البناء وعلى والجهد المبذول والسعى الدءوب لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات من أجل خدمة أبناء مصر المتفوقين.

رئيس مدينة طيبة يبحث مع مجلس امناء مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الأزمات المختلفة (1)
رئيس مدينة طيبة يبحث مع مجلس أمناء مدرسة المتفوقين الأزمات المختلفة

 

رئيس مدينة طيبة يبحث مع مجلس امناء مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الأزمات المختلفة (2)
رئيس مدينة طيبة يبحث مع مجلس أمناء مدرسة المتفوقين الأزمات المختلفة
 

 

رئيس مدينة طيبة يبحث مع مجلس امناء مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الأزمات المختلفة (3)
رئيس مدينة طيبة يبحث مع مجلس أمناء مدرسة المتفوقين الأزمات المختلفة
 

 


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وزارة التربية والتعليم

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