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صور.. عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا لبحث التعاون

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:50 م
صور.. عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا لبحث التعاون عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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أجرى الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، زيارة أكاديمية لجامعة فيتوتاس ماجنوس في ليتوانيا بصحبة الدكتور محمد صلاح مدير مكتب العلاقات الدولية ومنسق اتفاقية التعاون، بهدف تفعيل اتفاقية التعاون ووضع خطة تنفيذية لبرامج تعاون بين كلية التجارة جامعة المنصورة وكلية الاقتصاد والإدارة جامعة فيتوتاس ماجنوس.

 

والتقى الوفد البروفيسور ريتا بندرافيتشين عميد كلية الاقتصاد والإدارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس هناك للتفاهم حول سبل التعاون المستقبلي من تبادل الطلاب والأساتذة والبرامج الأكاديمية المشتركة والمشاركة في المؤتمرات العلمية بين الكليتين.

 

وعلى هامش الزيارة شارك الوفد في أسبوع التعاون الدولي الذي نظمه قسم العلاقات الدولية بجامعة فيتوتاس ماجنوس بمشاركة عدد من 10 دول، وقد قدم الدكتور محمد صلاح عرضا تقديميا عن جامعة المنصورة أمام المشاركين وما تتميز به الجامعة من إمكانات بشرية وبحثية ومعملية.

 

وقدم الدكتور محمد عطوة، محاضرة علمية عن السياسات النقدية أمام طلاب الاقتصاد بكلية الادارة والاقتصاد واللذين كانوا أغلبهم طلاب دوليين من أكثر من 15 دولة منها بعض الدول العربية والأوروبية.

 

واتفق الجانبان على الترتيب لإرسال مجموعة متميزة من طلاب كلية التجارة جامعة المنصورة للتدريب بكلية الاقتصاد والإدارة والاستفادة من الخبرات الأوروبية في محال الاقتصاد الدولي مما يعود بالنفع على مدارك الطلاب ومقدرتهم على المنافسة في سوق العمل بعد التخرج من خلال إكسابهم خبرات متنوعة على المستوى الدولي علميا وثقافيا.

 

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة كانت قد وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة فيتوتاس ماجنوس منذ عام للاستفادة من خبراتهم في بعض المجالات المتعقلة بالعلوم الادارية والعلوم الطبيعة مثل البيوتكنولوجي والبيوفيزياء.

 

وأكد الدكتور محمد عطوة على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الجامعة وتفعيل برامج تعاون تنفيذية لتبادل الخبرات وإكساب الطلاب خبرات دولية متميزة تجعلهم قادرين على المنافسة القوية في سوق العمل سواء المحلي او الدولي.

 

عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا (2)
عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا 

 

عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا (3)
عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا 

 

عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا (4)
عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا 

 

عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا (5)
عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا 

 

عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا (6)
عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا

 

عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا (7)
عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا 

 

عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا (8)
عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا 

 

عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا (9)
عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا 

 

عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا (1)
عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا

 


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