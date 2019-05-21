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صور.. حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:10 ص
صور.. حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة حملة نظافة بالمنصورة
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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شن حى غرب المنصورة مساء أمس، حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والهدم بشوارع الحى، ولرفع كل الإشغالات والسيارات على جانبى الشارع والتى تعوق حركة المرور وتسبب اختناق بالشوارع وخاصة فى منطقتى المقابر بسكة سندوب ومنطقة المجزر.

من جانبه أكد أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة أن مخلفات الهدم الموجودة بنطاق الحى ليست وليدة اليوم وإنما منذ سنين طويلة وأن الحى يقوم برفع المخلفات المتراكمة، وأضاف أن الحى بكل إداراته يتناوب العمل فى الشارع على مدار 24 ساعة وأنه يتابع سير العمل من الشارع بنفسه وسط زملائه بالحى أولا بأول وأكد على أنه لن يتوقف عن العمل حتى يتم رفع كافة المخلفات والتراكمات من الشوارع

كان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد قام بجولة مساء أمس تفقد خلالها عدد من شوارع حى غرب وأبدى عددا من الملاحظات حول مستوى النظافة ومخلفات الهدم.

حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة (1)
 

 

حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة (2)
 

 

حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة (3)
 

 

حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة (4)
 

 

حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة (5)
 

 

حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة (6)
 

 

حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة (7)
 

 

حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة (8)
 

 

حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة (9)
 

 

حملة نظافة ليلية ورفع تراكمات بالمنصورة (10)
 

 


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