video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الملكة إليزابيث تتفقد معرض تشيلسى للورود فى لندن

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:33 ص
صور.. الملكة إليزابيث تتفقد معرض تشيلسى للورود فى لندن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور
لندن (رويترز)
إضافة تعليق

زارت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا معرض تشيلسى للزهور فى لندن، وقامت بجولة فى حدائق منها واحدة من تصميم كيت ميدلتون دوقة كمبردج زوجة حفيدها الأمير وليام.

والمعرض الذى يفتتح أمام الجمهور اليوم الثلاثاء، هو الحدث الأبرز فى فعاليات تنسيق الحدائق ببريطانيا، وتنظمه جمعية البساتين الملكية التى تضم الملكة إليزابيث فى قائمة الجهات الراعية لها.

وكان فى استقبال الملكة لدى زيارتها المعرض أمس رئيس الجمعية نيكولاس بيكون قبل أن تتفقد حديقة (العودة للطبيعة) التى صممتها كيت علاوة على أعمال فنانين آخرين منهم أندرى ديفيز وآدم وايت.

وكانت كيت ووليام من بين عدد من أعضاء العائلة الملكية الذين رافقوا الملكة البالغة من العمر 93 عاما فى جولتها بالمعرض الذى أقيم فى حديقة مستشفى تشيلسى الملكى بلندن.

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (1)
 معرض تشيلسى للزهور 

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (2)
وردة فى معرض تشيلسى للزهور 

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (3)
معرض تشيلسى للزهور

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (4)
جمال الزهور فى معرض تشيلسى للزهور

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (5)
معرض تشيلسى للزهور

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (6)
 معرض تشيلسى للورود
 
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (8)
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (9)
الملكة إليزابيث تتفقد معرض تشيلسى للزهور

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (10)
الملكة إليزابيث فى معرض تشيلسى للزهور 

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (11)
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا 

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (12)
الملكة إليزابيث فى معرض تشيلسى للزهور

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (13)
ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (14)
الملكة إليزابيث فى معرض تشيلسى للزهور مع كيت ميدلتو

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (15)
الملكة إليزابيث وكيت ميدلتو

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (16) 
الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتو
 
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (17)
معرض تشيلسى للزهور

 

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور (18)
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

دوق ودوقة كامبريدج وأطفالهم الـ3 يزورون معرض تشيلسى للزهور

صور.. افتتاح معرض تشيلسى للزهور فى لندن بحضور الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

معرض تشيلسى

الزهور

لندن

أخبار بريطانيا

بريطانيا

الأمير وليام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الدفاع الجوى السعودى يعترض أهدافا معادية.. إخلاء برج إيفل.. بريطانيا تحبط 19 هجوما إرهابيا فى عامين.. وتركيا تتحدى العالم بالتنقيب عن النفط فى قبرص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الدفاع الجوى السعودى يعترض أهدافا معادية.. إخلاء برج إيفل.. بريطانيا تحبط 19 هجوما إرهابيا فى عامين.. وتركيا تتحدى العالم بالتنقيب عن النفط فى قبرص

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

الإفراج عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين استجابة لمناشدات حقوقية

الإفراج عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين استجابة لمناشدات حقوقية

الرجوع الى أعلى الصفحة