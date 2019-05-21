صور.. الملكة إليزابيث تتفقد معرض تشيلسى للورود فى لندن

لندن (رويترز)

زارت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا معرض تشيلسى للزهور فى لندن، وقامت بجولة فى حدائق منها واحدة من تصميم كيت ميدلتون دوقة كمبردج زوجة حفيدها الأمير وليام.

والمعرض الذى يفتتح أمام الجمهور اليوم الثلاثاء، هو الحدث الأبرز فى فعاليات تنسيق الحدائق ببريطانيا، وتنظمه جمعية البساتين الملكية التى تضم الملكة إليزابيث فى قائمة الجهات الراعية لها.

وكان فى استقبال الملكة لدى زيارتها المعرض أمس رئيس الجمعية نيكولاس بيكون قبل أن تتفقد حديقة (العودة للطبيعة) التى صممتها كيت علاوة على أعمال فنانين آخرين منهم أندرى ديفيز وآدم وايت.

وكانت كيت ووليام من بين عدد من أعضاء العائلة الملكية الذين رافقوا الملكة البالغة من العمر 93 عاما فى جولتها بالمعرض الذى أقيم فى حديقة مستشفى تشيلسى الملكى بلندن.



معرض تشيلسى للزهور



وردة فى معرض تشيلسى للزهور



معرض تشيلسى للزهور



جمال الزهور فى معرض تشيلسى للزهور



معرض تشيلسى للزهور



معرض تشيلسى للورود



الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور



الملكة إليزابيث تتفقد معرض تشيلسى للزهور



الملكة إليزابيث فى معرض تشيلسى للزهور



الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا



الملكة إليزابيث فى معرض تشيلسى للزهور



ملكة بريطانيا فى معرض تشيلسى للزهور



الملكة إليزابيث فى معرض تشيلسى للزهور مع كيت ميدلتو



الملكة إليزابيث وكيت ميدلتو

الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتو



معرض تشيلسى للزهور