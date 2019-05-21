صور.. احتفالات بالذكرى السنوية الأولى لإعادة انتخاب مادورو رئيسا لفنزويلا

كتب وكالات

احتفل آلاف الفنزويليين فى كراكاس أمس الإثنين بالذكرى السنوية الأولى لفوز الرئيس، نيكولاس مادورو، بولاية رئاسية ثانية فى مايو 2018.

وجاب أنصار مادورو شوارع العاصمة الفنزويلية، حيث ارتدى بعضهم القمصان الحمراء ولوحوا بأعلام الحزب الاشتراكى الحاكم.

وحمل مشاركون لافتات كتب عليها "ترامب ارفع حصارك عن فنزويلا"، فى إشارة إلى حزمة من العقوبات المرهقة التى استهدفت الاقتصاد الفنزويلي.

وكتب مادورو على "تويتر": "نحتفل بالذكرى السنوية الأولى للانتصار الشعبى فى 20 مايو، وهو اليوم الذى قررت فيه فنزويلا الانحياز لصالح السلام والديمقراطية والحرية".

ونُظمت المسيرة بعد عام واحد على إعادة انتخاب مادورو بنسبة 68 بالمئة من الأصوات فى انتخابات رئاسية قاطعتها المعارضة.



احتفالات بذكرى إعادة انتخاب مادورو رئيسا لفنزويلا



احتفالات فى فنزويلا



الذكرى السنوية الأولى لإعادة انتخاب مادورو



احتفالات الذكرى السنوية إعادة انتخاب مادورو



ذكرى إعادة انتخاب مادورو رئيسا لفنزويلا



احتفالات إعادة انتخاب مادورو



احتفالات ذكرى إعادة انتخاب مادورو



احتفالات بالذكرى الأولى لإعادة انتخاب مادورو



إعادة انتخاب مادورو رئيسا لفنزويلا