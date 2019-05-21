صور..إزالة 25 عقارا و16عشة بترعة الطوارئ وتسكين الأهالى بمشروع أهالينا 1

أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إزالة 25 عقارًا و16 عشة من المبانى العشوائية المقامة على أملاك الدولة بدون ترخيص، وجرى تسكين المواطنين المستحقين فى مساكن مشروع أهالينا 1.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه جرت الإزالة لتنفيذ محور مرورى "ترعة الطوارئ" يربط الدائرى بالسلام بجسر السويس، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.

وتابع إزالة المنازل والعشش اللواء طارق مرزوق مدير قطاع شرق، واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق واللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، ومصطفى عبد العزيز السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.