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صور.. أول صور لليورو الجديد بعد طرح المركزى الأوروبى فئتى الـ100 و200 يورو

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:14 م
صور.. أول صور لليورو الجديد بعد طرح المركزى الأوروبى فئتى الـ100 و200 يورو فئيتى 100 و200 اليورو
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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يستعد البنك المركزى الأوروبى لطرح أوراق نقدية جديدة من فئتى الـ100 و200 يورو، ومن المقرر أن يبدأ تداولها رسميًا فى الأسواق بحلول 28 مايو الجارى.

 

يذكرأن ، قدم عضو مجلس إدارة البنك يوس ميرش، تعريفًا بالأوراق الجديدة، فى مؤتمر صحفى بمقر البنك بمدينة فرانكفورت الألمانية أواخر العام الماضى.

 

وأوضح ميرش خلال المؤتمر أن الأوراق النقدية الجديدة فئة 100 و200 يورو، ستستمر فى تقديم حماية قوية لجميع أوراق اليورو النقدية، وذلك بهدف منع التزوير بالتزامن مع طرحها فى الأسواق.

 

وأكّد على أن ذلك من شأنه أن يجعل أوراق اليورو النقدية أكثر أمنًا.

 

وأوضح بيان صادر عن البنك، فى ذات السياق، أنه تم الانتهاء من سلسلة الأوراق النقدية اليورو فى أوروبا مع طرح فئتى 100 و200، وذلك بعد أن طرح سابقًا فئات 5 و10 و20 و50 فى الأسواق.

 

وأضاف البيان أن الأوراق الجديدة فئتى 100 و200 يورو تتمتع بميزات أمان أكثر مقارنة بالسابقة، وأنّه "عند تسليط ضوء على الأوراق الجديدة، يمكن رؤية رمز اليورو بشكل مصغر على شرائط رمادية".

اليورو الجديد (1)
 
اليورو الجديد (2)
اليورو الجديد (2)

 

اليورو الجديد (3)
 
اليورو الجديد (4)
 
اليورو الجديد (5)
 
اليورو الجديد (6)
 
اليورو الجديد (7)
 

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