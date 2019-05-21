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صور.. أحمد نادى.. موهبة جديدة فى أداء الابتهالات والتواشيح ببنى سويف

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:00 م
صور.. أحمد نادى.. موهبة جديدة فى أداء الابتهالات والتواشيح ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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تضم الجامعات المصرية الكثير من الطلاب الموهوبين فى الفنون التشكيلية والغناء ومحاكاة أصوات المطربين والممثلين ، وفى جامعة بنى سويف تميز طالب بكلية العلوم فى  أداء الابتهالات والتواشيح الدينية و فاز بمركز متقدم على مستوى 24 جامعة فى آخر مسابقة شارك فيها، ويحلم بالانصمام لصفوف مبتهلى الإذاعة والتليفزيون.

 

"اليوم السابع " إلتقى أحمد نادى فتحى طالب بالفرقة الثانية  بكلية العلوم جامعة بنى سويف لسرد رحلته مع حفظ القرآن الكريم وأداء الابتهالات وقال :  التحقت منذ صغرى  بكتاب قريتنا وبدأت حفظ القرآن الكريم وتلاوته  على يد الشيخ محمد العربي الذى لاحظ  فى المرحلة الابتدائية حلاوة صوتى فى الترتيل ونظم الابتهالات والانشاد الدينى فوجهنى إلى أصول التلاوة الصحيحة ، وفى نهاية المرحلة الابتدائية وجدت ميلا  إلى اداء الابتهالات والتواشيح الدينية ،  وزاد عشقى لها  بعد حضورى  ليلة عرس أحياها  الشيخ عبدالتواب البساتينى ابن بنى سويف شيخ المبتهلين العرب رحمة الله عليه ، وتأثرت باداءه المتفرد و بدأت أقلده بين اسرتى واصدقائى و فى المدرسة ، وفى الصف الأول الاعدادى كنت شغوفا   بتقليد  الشيخ محمد عمران فى تلاوة وتجويد القرآن ، وحظيت باهتمام من  معلم اللغة العربية  عبدالحميد نصر ، الذى ساعدنى فى تعلم المقامات  واختيار الطبقات والمقامات المناسبة لصوتى .

 

واضاف :  عندما التحقت بالصف الثالث الإعدادى أتممت حفظ  25 جزءا من القرآن الكريم  بكتاب القرية  ما إنعكس على  إرتفاع مستواى فى النحو وتشكيل الكلمات بطريقة صحيحة  ، و فى المرحلة الثانوية أتاحت لى إدارة المدرسة والمعلمين ترتيل وتجويد القرآن الكريم فى الإذاعة المدرسية يوميا ،فضلا عن أداء الأغانى الدينية والوطنية والابتهالات فى الاحتفالات ، ووجهنى المعلمون إلى اهمية الاستماع كثيرا إلى كبار المشايخ مثل  الحصرى والمنشاوى و مصطفى اسماعيل والخشت ، كما أتيحت لى فرصة المشاركة بفواصل من الابتهالات خلال إحياء  أهالى القرية وعائلات القرى المجاورة الليالى والاحتفالات الدينية مثل النصف من شعبان وليالى رمضان ، والاسراء والمعراج ، و العاشر من رمضان، وأيضا الأمسيات التى يقيمها مشاهير لاعبي كرة القدم والاطباء بمحافظتى الجيزة والقاهرة  فضلا عن حفلات التكريم التى تنظمها الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى  ببنى سويف.

 

وتابع : إلتحقت بالفرقة الأولى بكلية العلوم جامعة بنى سويف وحرصت خلال الإجازات على الانضمام إلى مدرسة أنشأها الشيخ محمد ياسين المرعشلى داخل مسجد الإمام الحسين بالقاهرة للتدريب على أداء الابتهالات والتواشيح بالمقامات المختلفة وطرق التنقل بينها بشكل صحيح وذلك تمهيدا لتقديم المتميزين منا إلى الاذاعة المصرية.

 

وإستطرد :  أعلنت إدارة رعاية الشباب بالجامعة عن مسابقة أفضل صوت على مستوى 33 كلية وبرغم حصولى على المركز الثانى  إلا أن المسؤولين فضلوا  إختيارى لتمثيل الجامعة فى مسابقة  الإعجاز العلمى التى نظمتها جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا بمشاركة 24 كلية وأعجب أعضاء لجنة التقييم بأدائى أثناء المرحلة الأولى وقرروا تصعيدى للنهائيات دون المرور بالمراحل التمهيدية وبرغم ذلك حصلت على المركز الثالث لاعتبارات لا أعلمها، وحظيت بتكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف .

 

واردف  أحمد نادى  : سوف أكمل مشوارى فى التدريب بمدرسة المرعشلى بالحسين حتى أحقق حلمى فى الوصول  إلى الاذاعة والتليفزيون ويتم اعتمادى مبتهلا بهما ، وذلك دون التقصير فى الدراسة  الجامعية والحصول على بكالريوس العلوم  .

أحمد-نادى-مع-محرر-اليوم-السابع
 
أحمد-نادى-موهبة-فى-الابتهالات
 
الزميل-أيمن-لطفى-مع-الطالب-الموهوب-فى-الابتهالات
 
الطالب-الجامعى-المبتهل--احمد-نادى

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