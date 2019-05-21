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صحتك فى وصفة..عصير السبانخ بالكيوى لإنقاص الوزن

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة..عصير السبانخ بالكيوى لإنقاص الوزن انقاص الوزن
كتبت فاطمة خليل
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فقدان الوزن بطريقة صحية هو أحد الأهداف التي يسعى إليها كثير من الناس، حيث أن السمنة لا تؤثر فقط على شكل الجسم والثقة بالنفس بل تسبب أمراضاً عديدة منها أمراض القلب والالتهابات، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية إعداد عصير السبانخ بالكيوى لإنقاص الوزن، بحسب ما ذكر موقع Step to health.

السبانخ والكيوى
السبانخ والكيوى

وصفة عصير السبانخ والبرتقال لإنقاص الوزن
 

يساعد هذا العصير فى إنقاص الوزن وتعزيز فقدان الدهون الزائدة، وهو عصير غني بالمواد المضادة للاكسدة والألياف الغذائية التى تحفز الجسم على التطهير من السموم، ومن خلال زيادة مستوى الطاقة لديك، فإنه يساعد على زيادة نشاطك العقلي والجسدي.

المكونات:
 

7 أوراق سبانخ.

عصير 3 برتقالات.

2 ثمرة كيوي.

1 كوب ماء.

السبانخ
السبانخ

الطريقة:
 

-اغسل أوراق السبانخ جيداً وضعها في الخلاط.

- أعصر البرتقال، ثم ضعه مع السبانخ.

-يقطع الكيوي ويضاف. ثم أضف الماء لتسهيل الخلط.

-امزج العصير لبضع لحظات، أو حتى تحصل على مشروب ناعم .

- اشرب كوب من هذا العصير قبل نصف ساعة من ممارسة الرياضة.

- يمكن تناوله قبل الافطار أو في فترة ما بعد الظهر.

 


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